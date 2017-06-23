В Волгограде обсудили благоустройство городской среды

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, депутатского корпуса городской думы, эксперты в сфере ЖКХ и представители муниципалитетов.

— Программа очень серьёзная, тяжеловесная, масштабная и, в известной степени, беспрецедентная, — рассказывает координатор проекта «Городская среда» в Волгограде Алексей Васин. — Беспрецедентна она и по объёму финансирования, и по охвату запланированных работ. Если сравнивать её с проектом «Наш двор — наш дом», реализация которого достаточно успешно проходила в нашей области в прошлом году, финансирование было увеличено на 40%, что в наши нелёгкие времена иначе, как дар божий, воспринимать не приходится. Новая программа по благоустройству рассчитана на пять лет. Это позволит спланировать проекты по комплексному благоустройству, на значительную перспективу.

В прошлом году в городе Волгограде в рамках реализации партийного проекта «Единой России» уже было благоустроено 58 дворов и 64 детские площадки. На 2017 год запланировано кардинальное увеличение объёмов благоустройства.

Как сообщила заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Наталья Махонина, мероприятия по благоустройству Волгограда уходят истоками ещё в 2014 год. Сегодняшняя программа «Городская среда» лаконично встраивается в начатые ещё в то время губернатором Андреем Бочаровым процессы.