В Волгограде обсудили благоустройство городской среды
22 июня в исполнительном комитете Волгоградского отделения «Единой России» состоялся круглый стол, посвящённый реализации программы «Городская среда».
22 июня в исполнительном комитете Волгоградского отделения «Единой России» состоялся круглый стол, посвящённый реализации программы «Городская среда».
В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, депутатского корпуса городской думы, эксперты в сфере ЖКХ и представители муниципалитетов.
— Программа очень серьёзная, тяжеловесная, масштабная и, в известной степени, беспрецедентная, — рассказывает координатор проекта «Городская среда» в Волгограде Алексей Васин. — Беспрецедентна она и по объёму финансирования, и по охвату запланированных работ. Если сравнивать её с проектом «Наш двор — наш дом», реализация которого достаточно успешно проходила в нашей области в прошлом году, финансирование было увеличено на 40%, что в наши нелёгкие времена иначе, как дар божий, воспринимать не приходится. Новая программа по благоустройству рассчитана на пять лет. Это позволит спланировать проекты по комплексному благоустройству, на значительную перспективу.
В прошлом году в городе Волгограде в рамках реализации партийного проекта «Единой России» уже было благоустроено 58 дворов и 64 детские площадки. На 2017 год запланировано кардинальное увеличение объёмов благоустройства.
Как сообщила заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Наталья Махонина, мероприятия по благоустройству Волгограда уходят истоками ещё в 2014 год. Сегодняшняя программа «Городская среда» лаконично встраивается в начатые ещё в то время губернатором Андреем Бочаровым процессы.
Наталья Махонина подчеркнула, что в 2017 году на реализацию программы по благоустройству области было предусмотрено 800 млн рублей, из которых порядка 500 млн выделил федеральный бюджет и 300 млн — областной. Помимо указанных сумм, организаторам программы удалось привлечь и 117 тыс. рублей частных инвестиций.
Эксперт «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ» Татьяна Текучева обратила внимание присутствующих на своевременность новой программы по благоустройству.
— Наша организация регулярно составляет топ проблем, которые беспокоят собственников многоквартирных домов, и в тройку самых «горячих» стабильно входит вопрос благоустройства. Эта проблема, конечно, касается не только Волгоградской области, она актуальна для всей территории нашей страны. Отсутствие благоустроенной инфраструктуры не может не оказывать влияния и на
Депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Дильман, активно участвующий в общественных обсуждениях проектов благоустройства, обратил внимание координаторов на катастрофическую нехватку парковочных мест и необходимость внесения изменений в нормативные документы для эффективного решения этой проблемы.
В ходе подготовки мероприятий по благоустройству более 14 тысяч человек выразили своё мнение и пожелания различного рода. В общем, по итогам 2017 года мероприятия по благоустройству городских территорий в рамках проекта «Городская среда» охватят порядка 20 тыс. человек.