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08:19 (мск), источник: Вести - Красноярск

Реконструкцией Центрального стадиона займётся московская компания

Реконструкцией Центрального стадиона Красноярска займутся москвичи.

Источник: Вести - Красноярск

Тендер с ценой контракта более полутора миллиардов рублей выиграла компания «ЭлинАльфа». Ранее она занималась демонтажом здания крайкома КПСС. Сейчас на этом месте строится ледовая арена.

Теперь подрядчик до ноября следующего года должен выполнить реставрацию Центрального стадиона, перепланировку внутренних помещений, заменить кресла на трибунах, в том числе предусмотреть места для людей с ограниченными возможностями.


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