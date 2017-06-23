Реконструкцией Центрального стадиона займётся московская компания

Тендер с ценой контракта более полутора миллиардов рублей выиграла компания «ЭлинАльфа». Ранее она занималась демонтажом здания крайкома КПСС. Сейчас на этом месте строится ледовая арена.

Теперь подрядчик до ноября следующего года должен выполнить реставрацию Центрального стадиона, перепланировку внутренних помещений, заменить кресла на трибунах, в том числе предусмотреть места для людей с ограниченными возможностями.





