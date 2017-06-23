Осенью Приморье избавится от надоедливой рекламы

«Работу по выявлению нарушений в сфере рекламы и выдаче предписаний на демонтаж незаконных конструкций мы ведем постоянно. Из-за нерадивых предпринимателей, чаще всего заниматься этим приходиться муниципальным администрациям. Только во Владивостоке к сентябрю будет демонтировано более 500 рекламных конструкций», — рассказал директор департамента информационной политики Алексей Казаков.

Всего же на территории Владивостокской агломерации — Артема, Владивостока, Надеждинского и Шкотовского районов — специалистами департамента выписано более тысячи предписаний местным властям на демонтаж рекламных конструкций — сообщает администрация края.

«Сейчас, когда мы реализуем приоритетную программу “Формирование комфортной городской среды”, особенно важно позаботиться о внешнем облике населенных пунктов. Параллельно с благоустройством дворов и парков, проводится большая работа по устранению переизбытка рекламы», — добавил Алексей Казаков.

Михаил Грач.