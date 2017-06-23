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08:21 (мск), источник: Вести - Пермь

Трассу Пермь-Екатеринбург отремонтируют к 1 сентября

Строители участка трассы Пермь-Екатеринбург, который соединит Янычи и Кукуштан, заявили, что готовы сдать дорогу в эксплуатацию уже 1 сентября.

Источник: Вести - Пермь

На месте работ днем побывали глава Прикамья Максим Решетников и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Сергей Сайкин готовит элемент моста для дальнейшей заливки бетона. Именно так — сантиметр за сантиметром — возводится 14-километровый участок трассы. Монтажник из Тюменской области уже в августе отправится домой, а дорога останется радовать жителей и гостей Прикамья.

Сергей Сайкин, монтажник: «Действительно, своими руками построено, и люди будут пользоваться. Недавно из Москвы приехал — в Москве метро строил».

Секретов нет — бетон, железная сетка, затем основа будущей магистрали и уже сверху асфальт. На разных участках разная стадия готовности, но делается это намеренно: на сегодняшний день строители идут с опережением графика.

Щебёночно-мастичное покрытие — по словам строителей, слой будто бы хорошо проклеен, оттого получается особенно прочным. Оценить его пермяки смогут в сентябре. Ехать по новой дороге одно удовольствие.

Часть магистрали проинспектировали руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и глава региона Максим Решетников. Рабочая встреча с подрядчиком прошла возле карты, которая даёт полной обзор трассы.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: «Коллеги нас слышат, и мы коллег слышим. Работаем совместно. Думаю, что так и продолжится. И главное — как только введем эти объекты, жители края спросят, а что дальше. Поэтому просьба дальше поддерживать и так же двигаться по следующим участкам».

Высокие требования не только к темпам строительства, но и к уровню безопасности: с введением участка в эксплуатацию здесь планируют установить разрешённую максимальную скорость 110 км/ч.

Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства: «Это удобнее будет, быстрее, меньше пробок. Дорога безопасная, осевое барьерное ограждение, освещение, термопластик разметка».

Пока трасса не открыта, водители следуют установленной схеме движения. Участок старый — участок новый, есть, с чем сравнивать.

Владимир Шатов, водитель, делится своими наблюдениями: «Очень важно! Вот до этого строительство приостановлено было, медленно, а сейчас. Часто пользуюсь, доволен, что строят быстро!».

Сегодня строители назвали дату, когда Владимир сможет проехать по обновлённому участку — 1 сентября.

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