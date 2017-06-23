Прокуратура требует признать покосившийся дом в Омске аварийным

Прокурор города Омска Алексей Полубояров направил в суд исковое заявление к мэрии. По данным Генеральной прокуратуры, Полубояров в судебном порядке требует признать аварийным и снести дом, собственником большинства квартир в котором является муниципалитет.

Прокурорская проверка установила, что дом имеет 63% физического износа конструкций. Они имеют повреждения, просадку, прогибы. Полы и потолки в здании искривлены. Материалы, из которых построен дом, осырели. Деревянные стены поражены гнилью.

Также Генпрокуратура сообщает, что в Бурятии, Красноярском крае, Омской и Томской областях власти игнорировали заявления от жителей, требующих признать их дома аварийными. Комиссии либо не регистрировали заявления, либо затягивали их рассмотрение на срок больше двух месяцев, либо не передавали собственникам квартир заключения по результатам рассмотрения заявлений.