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08:28 (мск), источник: Tengrinews

Рекомендуемая ставка по депозитам в долларах снижена в Казахстане

Совет директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) принял решение о снижении максимальной рекомендуемой ставки по депозитам в иностранной валюте до 1,5 процента с 1 июля 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Источник: Tengrinews

При этом, ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в тенге сохранены на прежнем уровне — 14 процентов. В фонде напомнили, что с 1 января 2017 года максимальные рекомендуемые ставки КФГД относятся не к номинальным, а к эффективным ставкам.

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«Обращаем внимание вкладчиков банков: КФГД гарантирует банковские вклады, остатки на текущих счетах и платежных картах вне зависимости от ставки вознаграждения», — прокомментировали в организации.

Также было отмечено, что гарантия КФГД распространяется на все виды депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом максимальный размер гарантийного возмещения по депозитам составляет: по вкладам и банковским счетам в тенге — до 10 миллионов тенге, по вкладам и банковским счетам в иностранной валюте — до 5 миллионов тенге.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) — это организация Национального Банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня. Вкладчики могут получить консультацию специалистов по телефону 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный). Дополнительная информация доступна на официальном интернет-сайте КФГД www.kdif.kz.

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