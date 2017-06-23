Рекомендуемая ставка по депозитам в долларах снижена в Казахстане

При этом, ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в тенге сохранены на прежнем уровне — 14 процентов. В фонде напомнили, что с 1 января 2017 года максимальные рекомендуемые ставки КФГД относятся не к номинальным, а к эффективным ставкам.
«Обращаем внимание вкладчиков банков: КФГД гарантирует банковские вклады, остатки на текущих счетах и платежных картах вне зависимости от ставки вознаграждения», — прокомментировали в организации.
Также было отмечено, что гарантия КФГД распространяется на все виды депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом максимальный размер гарантийного возмещения по депозитам составляет: по вкладам и банковским счетам в тенге — до 10 миллионов тенге, по вкладам и банковским счетам в иностранной валюте — до 5 миллионов тенге.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) — это организация Национального Банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня. Вкладчики могут получить консультацию специалистов по телефону 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный). Дополнительная информация доступна на официальном интернет-сайте КФГД www.kdif.kz.