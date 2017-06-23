Рекомендуемая ставка по депозитам в долларах снижена в Казахстане

При этом, ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в тенге сохранены на прежнем уровне — 14 процентов. В фонде напомнили, что с 1 января 2017 года максимальные рекомендуемые ставки КФГД относятся не к номинальным, а к эффективным ставкам.

«Обращаем внимание вкладчиков банков: КФГД гарантирует банковские вклады, остатки на текущих счетах и платежных картах вне зависимости от ставки вознаграждения», — прокомментировали в организации.

Также было отмечено, что гарантия КФГД распространяется на все виды депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом максимальный размер гарантийного возмещения по депозитам составляет: по вкладам и банковским счетам в тенге — до 10 миллионов тенге, по вкладам и банковским счетам в иностранной валюте — до 5 миллионов тенге.