Польша восстановила прием российского газа

«23 июня в 6.00 (7.00 мск) Gaz-System в связи с улучшением параметров качества природного газа возобновил отбор топлива в газотранспортную систему страны из газопровода “Ямал” (“Ямал-Европа” — ред.)», — говорится в сообщении.

Польша 21 июня приостанавливала отбор российского газа из трубопровода «Ямал-Европа», объясняя это тем, что топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы.

Позже «Газпром» сообщил о решении технической проблемы, ставшей причиной изменения качества газа, и с середины четверга возобновил поставки.