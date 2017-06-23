Польша восстановила прием российского газа
ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. Польша возобновила прием российского газа в свою систему после улучшения качества топлива, сообщил газовый оператор страны
ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. Польша возобновила прием российского газа в свою систему после улучшения качества топлива, сообщил газовый оператор страны
«23 июня в 6.00 (7.00 мск)
Польша 21 июня приостанавливала отбор российского газа из трубопровода «Ямал-Европа», объясняя это тем, что топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы.
Позже «Газпром» сообщил о решении технической проблемы, ставшей причиной изменения качества газа, и с середины четверга возобновил поставки.