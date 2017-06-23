Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
От месяца рождения зависит, какая хроническая болезнь вам грозит
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Девочку без взрослых и с большим чемоданом задержали на вокзале
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
Дана Борисова призналась, кто подсадил ее на наркотики
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
В США раскрыли подробности крушения истребителя F-16 – СМИ
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Акции протеста 12 июня
08:47 (мск), источник: РИА Новости

Польша восстановила прием российского газа

ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. Польша возобновила прием российского газа в свою систему после улучшения качества топлива, сообщил газовый оператор страны Gaz-System.

Источник: Reuters
Читайте также
В Баренцевом море создадут искусственные острова

«23 июня в 6.00 (7.00 мск) Gaz-System в связи с улучшением параметров качества природного газа возобновил отбор топлива в газотранспортную систему страны из газопровода “Ямал” (“Ямал-Европа” — ред.)», — говорится в сообщении.

Польша 21 июня приостанавливала отбор российского газа из трубопровода «Ямал-Европа», объясняя это тем, что топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы.

Позже «Газпром» сообщил о решении технической проблемы, ставшей причиной изменения качества газа, и с середины четверга возобновил поставки.

Комментарии
7
Петр Петров
Какого спрашивается? Уж будьте в конце концов последовательными, уж если агрессор, так нефиг у агрессора газ качать.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
алекс ефимова
Ну понятно все....Они его потом Украине будут как америкосовский продавать...)))))Обломись Польша-у Украины денег нет даже на донбасский уголек....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Газпром, как выясняется, пытался сбыть в европейские страны некачественный продукт. Как видно, не зря сегодня многие из европейских стран рассматривают возможность закупки качественного газа в США с одновременным отказом от поставок его из РФ.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Почему мусульманские детсады в Австрии – это реальная проблема
Что удерживает Запад от войны с Россией
Почему мусульманские детсады в Австрии – это реальная проблема
Силы ВМФ России нанесли удары ракетами «Калибр» по объектам ИГ
ВКС РФ за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков
Роспотребнадзор сообщил о вспышках сибирской язвы в Южной Азии
Мексиканская телезвезда: Сборная России превосходит нас в физике
Правительство выделит 3,8 млрд на отмену третьей учебной смены
Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Экологи просят отклонить закон о реновации жилья
Сделки с жильем защитит нотариус
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь