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08:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Сроки доставки топлива в северные районы края обсудили в Хабаровске

В правительстве Хабаровска крае состоялось заседание штаба по доставке топлива в северные районы региона. Речь шла о сроках закупки и транспортировки ресурсов, их стоимости и объемах поставок. Совещание провел министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.

Отмечалось, что сейчас поставщиками уже отгружено более 50% необходимого объема энергоресурсов. Часть завезли в поселения. Так, в Нанайский район доставили 40% требуемого объема угля, в район имени Полины Осипенко — 63%, в Ульчский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы уже привезли весь необходимый уголь. Кроме того, последние два обеспечены моторными маслами. В Ульчский район пока доставили 69% от общего объема, в район имени Полины Осипенко — 66%, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Охотский район сейчас направляется 29,7 тонн моторного масла — или 16% от годовой потребности. Дизельное топливо частично привезено в Аяно-Майский район (43%), в Ульчский — 65%, в район имени Полины Осипенко — 26%, в Николаевский — 7% необходимого объема», — рассказал начальник отдела топливообеспечения минЖКХ края Дмитрий Тимченко. Напомним, до 15 октября в северные районы планируют доставить 20,1 тысячи тонн угля и 24,2 тысячи тонн нефтепродуктов.

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