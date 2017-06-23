Инфляция на Кубани за год увеличилась почти на 5 процентов
В мае 2017 года инфляция в Краснодарском крае составила 4,9% по сравнению с маем 2016-го, несколько ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем (с 4,4% в апреле 2017 года).
В мае 2017 года инфляция в Краснодарском крае составила 4,9% по сравнению с маем 2016-го, несколько ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем (с 4,4% в апреле 2017 года).
Повышение инфляции обусловлено соответствующей динамикой цен на платные услуги населению (с 5,0% до 7,3%): ускорением роста цен на услуги связи, услуги пассажирского транспорта, услуги гостиниц и
Вместе с тем, замедлился рост цен на бытовые, ветеринарные услуги, услуги в сфере туризма, услуги физической культуры и спорта. Темпы прироста цен на продовольственные товары замедлились (с 4,5% до 4,4%), на непродовольственные товары — в целом сохранились на уровне предыдущего месяца (4,1%).
В группе продовольственных товаров замедлился рост цен на мясо и птицу, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи. Снизились цены на масло подсолнечное, яйца,