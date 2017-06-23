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10:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Дорогу до аэропорта в Волгограде может дореконструировать другой подрядчик

Реконструкцию дороги на аэропорт в Волгограде может завершить другая подрядная организация.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», областной комитет транспорта и дорожного хозяйства в одностороннем порядке расторг контракт с «Дорстройсервис». Согласно информации, представленной на сайте госзакупок, достраивать дорогу, вероятно, будет компания из Самарской области «Транссервис».

Напомним, что контракт с «Дорстройсервис» на сумму в 2,5 миллиарда рублей был подписан еще в 2015 году.

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