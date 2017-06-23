Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram



«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», — заявил Жаров.



Он подчеркнул, что в случае отказа от исполнения обязанностей «организатора распространения информации», Telegram в России должен быть заблокирован. «До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения». — пояснил глава Роскомнадзора.



«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает», — отметил Жаров.