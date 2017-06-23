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09:08 (мск), источник: РБК

Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в открытом письме к администрации мессенджера Telegram пригрозил его блокировкой. Жаров отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения о блокировке, истекает.

Источник: Reuters

Глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил администрацию Telegram и его пользователей о блокировке мессенджера, если компания отказывается исполнять российское законодательство. Об этом говорится в открытом письме Жарова, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

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«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», — заявил Жаров.

Он подчеркнул, что в случае отказа от исполнения обязанностей «организатора распространения информации», Telegram в России должен быть заблокирован. «До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения». — пояснил глава Роскомнадзора.

«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает», — отметил Жаров.

Комментарии
2
А Б
Решение Роскомнадзора о блокировании Telegram есть ни что иное, как очередная мера властей, направленная на ограничение возможностей для использования населением удобного и доступного средства общения.
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алекс ефимова
Правильно -блокировать!И штраф с него для каждого россиянина....Как говорил Маяковский"Ваше слово,товарищ маузер"....
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