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10:01 (мск), источник: Prokazan.ru

Лишенные лицензии Татфондбанк и «Интехбанк» закрывают свои кассы для приема платежей‍

В Казани закроют кассы для приема платежей кредиторов «Интехбанка» и Татфондбанка, которые ранее были лишены лицензий, об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Источник: Prokazan.ru

Касса «ИнтехБанка», находящаяся в центральном офисе на улице Шигабутдина Марджани в Казани, закроется с 24 июня.

Оплачивать кредит, взятый в «Интехбанке», юридическим лицам необходимо путем перечисления на счет АСВ, физлица смогут оплачивать как путем перевода на счет АСВ, так и наличными через терминалы «Ак Барс» банка и АКБ «Российский капитал».

Касса «Татфондбанка» на улице Чернышевского будет закрыта с 1 августа, принимать платежи в счет погашения процентов и основного долга по кредитным договорам также будет «Ак Барс» Банк.

«Татфондбанк» приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка» была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.

Напомним, ранее стало известно, что примерно 20 тысяч клиентов «Татфондбанка» попали в число неплательщиков и тем самым испортили себе кредитные истории, это случилось несмотря на то, что они вовремя погашали свои кредиты.

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