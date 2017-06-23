С начала июля омичи будут больше платить за коммунальные услуги
Омичи заплатят на 4,5% больше, чем в прошлом месяце.
Омичи заплатят на 4,5% больше, чем в прошлом месяце.
Цена на коммунальные услуги с 1 июля возрастёт в Омске. Об этом сообщили в РЭК.
Повышение цен во втором полугодии проходит ежегодно. Больше всего подорожает природный газ.
3,7% — электроэнергия;3,9% — сжиженный газ;5,9% — природный газ;4,1% — теплоснабжение;5,5% — холодное и горячее водоснабжение;4,7% — водоотведение;0% — твердое топливо.
Всего в среднем общая цена поднимется на 4,5%. Специалисты отмечают, что рост тарифов не превышает предельный индекс. Отметим, что в случаях отсутствия решений депутатов устанавливаются льготные тарифы.
«На 1 полугодие установлено 54 льготных тарифа, на 2 полугодие — 83 льготных тарифа (64 — на теплоснабжение, 1 — на горячую воду, 11 — на питьевую воду и 7 — на водоотведение). Сниженные по сравнению с экономически обоснованными суммы в квитанциях получат жители 84 поселений в 19 муниципальных районах и в городе Омске. В целом за 2017 год плановая сумма субсидий — порядка 40 млн рублей», — рассказали в