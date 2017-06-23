С начала июля омичи будут больше платить за коммунальные услуги

Цена на коммунальные услуги с 1 июля возрастёт в Омске. Об этом сообщили в РЭК.

Повышение цен во втором полугодии проходит ежегодно. Больше всего подорожает природный газ.

3,7% — электроэнергия;3,9% — сжиженный газ;5,9% — природный газ;4,1% — теплоснабжение;5,5% — холодное и горячее водоснабжение;4,7% — водоотведение;0% — твердое топливо.

Всего в среднем общая цена поднимется на 4,5%. Специалисты отмечают, что рост тарифов не превышает предельный индекс. Отметим, что в случаях отсутствия решений депутатов устанавливаются льготные тарифы.