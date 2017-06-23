В Башкирии опубликованы новые вакансии с зарплатой от 40 до 60 тысяч рублей

Так, ООО «Управляющей компании «Таврос Уфа» на постоянную работу требуется начальник лаборатории с заработной платой 60 тысяч рублей. В должностные обязанности специалиста входит обеспечение безопасного выполнения задач, поставленных перед электротехнической лабораторией, своевременное предоставление планов и графиков по испытаниям электрооборудования и проверки релейной защиты.

Предприятию «Индастриал» для работы в Уфе требуются моторист-машинист с зарплатой 40−50 тысяч рублей, слесарь с зарплатой 40−60 тысяч рублей, слесарь по ремонту автомобилей с зарплатой 40−60 тысяч рублей и слесарь-ремонтник дорожно-строительных машин и специальной техники с зарплатой 40−60 тысяч рублей.

Требования к кандидатам — опыт работы не менее пяти лет, малая сменяемость рабочих мест, ответственность, исполнительность, желание работать.

Уфимское ООО «Центр технического сервиса» ищет инженера по сварке для работы в Саткинском районе Челябинской области. Заработная плата — 50 тысяч рублей. Общежитие и питание за счет работодателя, социальный пакет, предоставление спецодежды, оплата проезда к месту работы.

Для работы в Уфе ООО «ЦКБ «Молния» примет на работу начальника швейного производства. Заработная плата — 50 тысяч рублей. Требуется опыт работы на руководящих должностях, желательно в швейном производстве.

Уфимскому ООО «Салют-Торг» требуется директор магазина с заработной платой 57 тысяч рублей. Сменный график работы, испытательный срок — три месяца, опыт работы в торговле на руководящей должности от 1 года. В должностные обязанности входит организация торгового процесса в магазине, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей и снижения потерь, взаимодействие с проверяющими и контролирующими органами.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.