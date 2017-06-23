Бизнесмен из Китая намерен построить в Молдове индустриальный парк
До конца года в нашей стране могут построить индустриальный парк по производству электроэнергии из возобновляемых источников.
До конца года в нашей стране могут построить индустриальный парк по производству электроэнергии из возобновляемых источников.
Этот вопрос обсудили накануне в Кишинёве глава китайской компании и министр экономики Октавиан Калмык.
Бизнесмен из Китая намерен инвестировать средства в ряд проектов в энерго области, а также в инфраструктуру и агропромышленность.
Он заявил, что выбрал молдавский рынок
Благодаря инвестициям в этих странах появились новые рабочие места, выросли доходы в бюджет и увеличился экспорт.