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09:52 (мск), источник: Publika.md

Бизнесмен из Китая намерен построить в Молдове индустриальный парк

До конца года в нашей стране могут построить индустриальный парк по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

Источник: Publika.md

Этот вопрос обсудили накануне в Кишинёве глава китайской компании и министр экономики Октавиан Калмык.

Бизнесмен из Китая намерен инвестировать средства в ряд проектов в энерго области, а также в инфраструктуру и агропромышленность.

Он заявил, что выбрал молдавский рынок из-за множества возможностей, которые есть в нашей стране, а также из-за удачного географического расположения Молдовы. Предприниматель уже вложил средства в ряд подобных проектов в Беларуси и Вьетнаме.

Благодаря инвестициям в этих странах появились новые рабочие места, выросли доходы в бюджет и увеличился экспорт.

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