В Набережных Челнах снесли очередной нестационарный торговый объект

С прошлого года в городе ведется работа по демонтажу нестационарных торговых объектов по решению суда.

Как сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» начальник отдела потребительского рынка и услуг Раиса Сулатнова, всего с 2016 года в Автограде демонтированы 83 нестационарных торговых объекта. Из них в 39 реализовывалась спиртосодержащая продукция двойного назначения.

«Мы эту работу планомерно и системно ведем. Некоторые объекты приходится сносить, откладывая сроки. Все то, что демонтировано и планируется демонтировать, — все идет в правовом русле. Положение по демонтажу, которое работает с прошлого года, со всеми службами согласовано, в том числе и с прокуратурой», — пояснила она.

В то же время отметим, что более 30 объектов собственники демонтировали самостоятельно после предписания. В ближайшее время будут демонтированы четыре нестационарных объекта на Московском проспекте, где сейчас идет капитальный ремонт.

Напомним, положение о порядке выявления, демонтажа и хранения незаконно установленных нестационарных объектов было утверждено исполнительным комитетом города в конце 2016 года. Речь идет о незаконно функционирующих киосках, павильонах всех типов, лотках, палатках, закусочных и кафетериях, оборудованных в некапитальных строениях. Предписание о демонтаже павильона выдается сроком на 14 дней. Если в течение двух недель демонтаж не произведен, ликвидация ведется за счет средств города, после чего собственник обязан оплатить услуги по демонтажу.