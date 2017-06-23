Новый энергоблок Ростовской АЭС запустят в конце 2017 года

После завершения строительства, которое началось в 2010 году, мощность АЭС увеличится на 1070 МВт.

Как полагают в ведомстве, реализация проекта позволит Ростовской области войти в десятку регионов, имеющих наибольший объем выработки электроэнергии в стране.

Ростовская АЭС обеспечивает электроэнергией Ростовскую и Волгоградскую области, Краснодарский и Ставропольский края. Сейчас на предприятии работает три энергоблока с двухконтурными реакторами с установленной суммарной мощностью 3070 МВт.