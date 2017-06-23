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10:58 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области могут установить суточную квоту на ловлю рыбы и раков для частных лиц

Для сохранения водных биоресурсов в Ростовской области планируют внести изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна с установлением квоты на вылов рыбы и раков. Об этом рассказала начальник управления рыбного хозяйства министерства природы региона Татьяна Жуменко.

«В регионе активно развивается любительское рыболовство, это негативно влияет на состояние запасов водно-биологических ресурсов. Поэтому необходимы новые ограничения вылова рыбы на одного человека в сутки», — отметила она. В настоящее время, по её словам, предлагаются следующие суточные ограничения: не более 5 кг рыбы, за исключением случаев, когда вес одной пойманной рыбы превышает 5 кг; не больше 5 рыбцов, 2 судаков и 30 раков.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, предложение требует доработки и учёта мнения жителей и общественных организаций.

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