В Ростовской области могут установить суточную квоту на ловлю рыбы и раков для частных лиц
Для сохранения водных биоресурсов в Ростовской области планируют внести изменения в правила рыболовства для
Для сохранения водных биоресурсов в Ростовской области планируют внести изменения в правила рыболовства для
«В регионе активно развивается любительское рыболовство, это негативно влияет на состояние запасов
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, предложение требует доработки и учёта мнения жителей и общественных организаций.