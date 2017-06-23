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11:46 (мск), источник: Newslab.ru

Ремонт центральных улиц города начнут 1 июля

На следующей неделе дорожная обстановка в центре города осложнится, пояснил 23 июня руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков.

Источник: Агентство «Москва»

Уже со следующей недели в Красноярске стартует ремонт двух центральных улиц — пр. Мира и ул. Карла Маркса. «Подрядные организации уже определены, контракты с ними будут подписаны 26 июня. Работы начнутся в конце следующей недели», — сообщил сегодня руководитель департамента горхозяйства.

Улицы будут перекрывать с 1 июля во встречном направлении. Пр. Мира начнут ремонтировать от ул. Каратанова до ул. Парижской коммуны. На этом участке не только отремонтируют дорожное полотно, но и проложат ливневую канализацию — это займет больше двух недель. Всего, по словам Игоря Титенкова, проспект поделили на 5 участков, три из которых предстоит оснастить «ливневкой». Каждый из них будут закрывать не более, чем на 10 дней.

Ремонт ул. Карла Маркса будут вести по одной полосе, не перекрывая движение на улице полностью. Первым закроют участок от ул. Вокзальной и до ул. Робеспьера, а всего улицу разобьют на 6 участков.

Никаких изменений в уже опубликованную схему движения вносить не планируют. «Те транспортные потоки, квартальные кольца, которые мы создали, позволили если не избавиться, то, хотя бы, уменьшить те заторовые ситуации, которые есть у нас в городе», — отметил глава департамента.

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