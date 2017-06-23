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11:15 (мск), источник: Вести - Калининград

На Куршской косе могут появиться тропы над кронами деревьев

Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина побывал с рабочим визитом в «Зелёном сердце Германии» — Тюрингии.

Источник: Вести - Калининград

Обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между национальными парками «Хайних» и «Куршская коса». Обе стороны заинтересованы в культурном и природоохранном взаимодействии.

«Парк “Хайних” славится своей тропой над кронами деревьев, позволяющей наблюдать птиц и окружающий ландшафт с высоты 44 метра. Для Куршской косы, хрупкого и уязвимого природного образования, чрезвычайно чувствительного к любым внешним воздействиям, в условиях растущих туристических потоков создание подобного “воздушного” способа осмотра достопримечательностей могло бы стать удачным решением проблемы антропогенной нагрузки», — сообщает пресс-служба «Куршской косы».

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