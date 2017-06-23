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12:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Последний дом жилого комплекса «Южный парк» сдали в Хабаровске

Новоселов поздравил мэр города Александр Соколов.

Источник: Губерния онлайн

Ключи от своих квартир получили дольщики дома на улице Фурманова в Южном микрорайоне. Эта пятиэтажка стала последним, седьмым объектом жилкомплекса «Южный парк», сообщает портал «Губерния».

«Фактически мы построили этот микрорайон за 3,5 года, хотя площадку осваиваем несколько дольше. Надеемся, что в ближайшие годы здесь будет завершено озеленение. В перспективе мы создадим здесь комплекс видеонаблюдения, который выведем на закладываемый в ближайшие годы участковый пункт полиции», — сказал мэр Хабаровска Александр Соколов, который присутствовал на торжественной церемонии.

В микрорайоне полторы тысячи квартир общей площадью 60 тысяч квадратных метров.

«На сегодняшний день не продано всего 74 квартиры. Большая часть из них зарезервирована для участников молодежной программы. Общие затраты на создание объекта составили порядка 1,8 млрд рублей», — рассказал директор ООО «Управление инвестиционных программ» Константин Юрченко.

«Южный парк» — это микрорайон комплексной застройки с закрытой планировкой дворов. Недалеко от жилых домов есть торговые центры, кинотеатр, банный комплекс, спортивный комплекс, многоэтажная парковка, две школы и детский сад.

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