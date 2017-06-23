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11:48 (мск), источник: Om1.ru

Бюджет Омска мог бы получать 50 миллиардов рублей от штрафов

Депутат Горсовета Саяпин предложил способ наполнения бюджета и призвал разобраться с этим парламентарию Госдумы Шрейдеру.

Сегодня, 23 июня на совете по стратегическому развитию при мэре Омска депутат Горсовета Алексей Саяпин предложил пополнять бюджет штрафами. Сейчас средства идут в областную и федеральную казну, город получает только 5 процентов этих денег.

 — Давайте штрафы направлять на ремонт дорог. Пусть депутат Госдумы Виктор Шрейдер разберется, — высказался Саяпин.
На что директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина признала — бюджет Омска мог бы получать 50 миллиардов рублей только от штрафов.

Инна Парыгина, директор департамента финансов и контроля Омска:

 — Мы бы могли получать 50 миллиардов рублей в местный бюджет. Но законодательство построено иначе. Муниципалитету нашему остается 5 процентов. У других городов — 15−17 процентов.

На что директор департамента заявила, что штрафы уже увеличены, но это не очень помогает городской казне.

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