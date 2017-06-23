Бюджет Омска мог бы получать 50 миллиардов рублей от штрафов

Сегодня, 23 июня на совете по стратегическому развитию при мэре Омска депутат Горсовета Алексей Саяпин предложил пополнять бюджет штрафами. Сейчас средства идут в областную и федеральную казну, город получает только 5 процентов этих денег.

— Давайте штрафы направлять на ремонт дорог. Пусть депутат Госдумы Виктор Шрейдер разберется, — высказался Саяпин.

На что директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина признала — бюджет Омска мог бы получать 50 миллиардов рублей только от штрафов.

Инна Парыгина, директор департамента финансов и контроля Омска:

— Мы бы могли получать 50 миллиардов рублей в местный бюджет. Но законодательство построено иначе. Муниципалитету нашему остается 5 процентов. У других городов — 15−17 процентов.

На что директор департамента заявила, что штрафы уже увеличены, но это не очень помогает городской казне.