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13:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Сумма прожиточного минимума в Ростовской области увеличилась на 2,2%

В Ростовской области в I квартале 2017 года величина прожиточного минимума для всего населения составляет 9,6 тыс. рублей, что на 2,2% выше в сравнении с предыдущим кварталом.

Как сообщает Ростовстат, для трудоспособного населения сумма прожиточного минимума сложилась в размере 10,2 тыс. рублей, увеличение составило 2,1%, для пенсионеров — 7,8 тыс. рублей, сумма увеличилась на 2,1%, и для детей — 10 тыс. рублей, увеличение составило 3,1%.

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