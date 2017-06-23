Сумма прожиточного минимума в Ростовской области увеличилась на 2,2%
В Ростовской области в I квартале 2017 года величина прожиточного минимума для всего населения составляет 9,6 тыс. рублей, что на 2,2% выше в сравнении с предыдущим кварталом.
В Ростовской области в I квартале 2017 года величина прожиточного минимума для всего населения составляет 9,6 тыс. рублей, что на 2,2% выше в сравнении с предыдущим кварталом.
Как сообщает Ростовстат, для трудоспособного населения сумма прожиточного минимума сложилась в размере 10,2 тыс. рублей, увеличение составило 2,1%, для пенсионеров — 7,8 тыс. рублей, сумма увеличилась на 2,1%, и для детей — 10 тыс. рублей, увеличение составило 3,1%.