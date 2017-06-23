Жители Ростовской области, оплатившие электроэнергию до конца месяца, смогут сэкономить

Как рассказали в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», если жители оплатят услуги за июнь до конца месяца, расчет стоимости произведут по более низким тарифам.

Отметим, что на основе постановления Региональной службы по тарифам, стоимость 1 кВт*ч для жителей многоквартирных домов, оборудованных газовыми плитами, в пределах социальной нормы увеличится на 12 копеек до 3,72 руб., а сверх социальной нормы — на 15 копеек до 5,19 руб.

Население, которое проживает в домах с электроплитками, а также сельские жители будут платить в пределах соцнормы 2,6 руб./кВт*ч, а свыше нее — 3,63 руб./кВТ*ч. Повышение составит 8 и 10 копеек соответственно.

Как добавили в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», передать показания, получить счет и оплатить его можно на сайте.