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14:06 (мск), источник: Деловое сообщество

Жители Ростовской области, оплатившие электроэнергию до конца месяца, смогут сэкономить

С 1 июля в Ростовской области повышаются тарифы на электроэнергию.

Как рассказали в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», если жители оплатят услуги за июнь до конца месяца, расчет стоимости произведут по более низким тарифам.

Отметим, что на основе постановления Региональной службы по тарифам, стоимость 1 кВт*ч для жителей многоквартирных домов, оборудованных газовыми плитами, в пределах социальной нормы увеличится на 12 копеек до 3,72 руб., а сверх социальной нормы — на 15 копеек до 5,19 руб.

Население, которое проживает в домах с электроплитками, а также сельские жители будут платить в пределах соцнормы 2,6 руб./кВт*ч, а свыше нее — 3,63 руб./кВТ*ч. Повышение составит 8 и 10 копеек соответственно.

Как добавили в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», передать показания, получить счет и оплатить его можно на сайте.

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