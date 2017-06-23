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12:54 (мск), источник: НТА-Приволжье

Расширенное заседание совета ассоциации региональных банков России пройдет в Нижнем Новгороде 28 июня

Как сообщают организаторы мероприятия, собравшиеся обсудят роль профессиональных квалификаций в управлении рисками на финансовом рынке.

Участие в обсуждении примут представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти Приволжского федерального округа, Банка России, ГК «Агентство по страхованию вкладов», руководители кредитных организаций ПФО и других регионов России, в частности: президент Ассоциации региональных банков России и председатель Комитета по финансовому рынку в Государственной думе РФ А. Г. Аксаков (г. Москва); председатель Совета, исполнительный вице-президент Ассоциации региональных банков России А. В. Мурычев (г. Москва).

Кроме этого, также свое участие в работе совета подтвердили: директор юридического департамента Банка России А. Г. Гузнов (г. Москва); заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе О. А. Машковцев (г. Нижний Новгород); вице-губернатор, заместитель председателя правительства Нижегородской области Е. В. Люлин (г. Нижний Новгород); председатель Законодательного собрания Нижегородской области Е. В. Лебедев (г. Нижний Новгород), начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Л. В. Павлова (г. Нижний Новгород), председатель Совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей В. Н. Цыбанев (г. Нижний Новгород) и многие другие.

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