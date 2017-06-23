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12:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Госдолг Нижегородской области за май вырос на 1,6 млрд рублей

Как сообщается в выписке из долговой книги области, по состоянию на 1 июня 2017 года госдолг составляет 73,9 млрд. рублей.

Согласно информации, бюджетные кредиты в структуре долга составили 32,445 млрд. рублей, что больше кредитов в частных банках. Кредиты из федерального бюджета являются более выгодными, так, как обычно, выдаются на долгое время и под низкий процент, который может доходить и до 0,1%. За прошедший месяц объем бюджетных кредитов вырос на 2,665 млрд. рублей.

Объем кредитов, взятых региональным бюджетом в коммерческих банках составил 11 млрд. рублей, что на 1,090 млрд. рублей меньше показателей на 1 мая. Правительство Нижегородской области выплатило часть взятых ранее кредитов.

Более 30 млрд. рублей составил объем выпуска государственных ценных бумаг и данная сумма за месяц не изменилась, так как региональное правительство пока не выпустила новых облигационных займов или иных бумаг.

Объем госгарантий составил 392 млн. рублей и он не менялся на протяжении нескольких месяцев.

Согласно платежному календарю, Нижегородская область сможет полностью рассчитаться со всеми нынешними долгами к 2034 году.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 мая 2017 года объем госдолга Нижегородской области с начала года уменьшился на 8%.

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