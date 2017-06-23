Население Иркутской области задолжало 1,7 млрд рублей за коммунальные услуги

Ситуация по задолженности за ЖКХ в Иркутской области имеет в целом положительную динамику, рассказала и. о. заместителя руководителя УФССП России по Иркутской области Алена Карамышева. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Уже удалось взыскать по области 226 млн рублей за пять месяцев с начала года. По городу сумма составила 49 млн рублей. Сюда входит и задолженность перед управляющими компаниями, «Водоканалом» и «Энергосбытом» за предоставленные ресурсы, — заметила судебный пристав.

Со стороны управляющих компаний большая работа проводится по взысканию задолженности потребителей за услуги ЖКХ, сказал эксперт по экономическим вопросам межрегиональной ассоциации СРО «Содружество ЖКХ» Олег Устьянцев. Он отметил, что работа проводится как совместно с «Иркутскэнергосбытом» в части отключения электрической энергии, также и отключения услуг водоотведения, установка заглушек на систему канализования. Кроме того проводятся автообзвоны, при помощи операторов сотовой связи.