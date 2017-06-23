Население Иркутской области задолжало 1,7 млрд рублей за коммунальные услуги
Жители Иркутской области задолжали 1,7 млрд рублей за
Жители Иркутской области задолжали 1,7 млрд рублей за
Ситуация по задолженности за ЖКХ в Иркутской области имеет в целом положительную динамику, рассказала и. о. заместителя руководителя УФССП России по Иркутской области Алена Карамышева. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Уже удалось взыскать по области 226 млн рублей за пять месяцев с начала года. По городу сумма составила 49 млн рублей. Сюда входит и задолженность перед управляющими компаниями, «Водоканалом» и «Энергосбытом» за предоставленные ресурсы, — заметила судебный пристав.
Со стороны управляющих компаний большая работа проводится по взысканию задолженности потребителей за услуги ЖКХ, сказал эксперт по экономическим вопросам межрегиональной ассоциации СРО «Содружество ЖКХ» Олег Устьянцев. Он отметил, что работа проводится как совместно с «Иркутскэнергосбытом» в части отключения электрической энергии, также и отключения услуг водоотведения, установка заглушек на систему канализования. Кроме того проводятся автообзвоны, при помощи операторов сотовой связи.
Стоит отметить, что с 1 июля ожидается повышение тарифов на услуги ЖКХ в России.
Начальник управления по работе с ЖКХ ООО «Иркутскэнергосбыт» Оксана Придиус заметила, что рост тарифов будет меньше, чем инфляционный рост. В частности, подорожание отопления и горячего водоснабжения составит 5%, а электроэнергии 4%. Она также сообщила, что оплатить услуги по старым тарифам возможно, если показания приборов учета будут переданы в РСО до 27 июня.
«Уровень инфляции за прошлый год составил 5,4% именно, на этот процент были увеличены социальные пенсии. Сейчас идет плановый процесс повышения тарифов. В настоящее время процессы внесения оплаты и начисления разделены между собой. То есть, процесс начисления платы начнется 28 июня, чтобы нам выполнить требования законодательства, и до 1-го числа следующего месяца разместить в информационных системах тот размер платы, который граждане будут обязаны внести. Если граждане передадут свои показания за любые приборы учета, по горячей, холодной воде, по электрической энергии, в период до 27 июня, то начисление за июнь месяц будет произведено по старым тарифам, — заявила Оксана Придиус.
Кроме тарифов на электроэнергию, горячую воду и отопление, с 1 июля также будет проиндексированы тарифы на водоотведение. Рост по эти услугам, как и по другим коммунальным платежам, определяется приказами службы по тарифам Иркутской области. Он определен на уровне 4,9% по холодному водоснабжению и 4,1% по водоотведению.