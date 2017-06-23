Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Алкоголь лишает способности к многозадачности
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
«Разваливается начисто»: экс-глава Украины о стране
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
Дана Борисова рассказала, как стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Психолог объяснил поведение Порошенко на встрече с Трампом – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
13:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Население Иркутской области задолжало 1,7 млрд рублей за коммунальные услуги

Жители Иркутской области задолжали 1,7 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги. За пять месяца в службе судебных приставов находилось на исполнении 92 тысячи исполнительных производств. Долг населения столицы Приангарья составил 322 млн рублей.

Ситуация по задолженности за ЖКХ в Иркутской области имеет в целом положительную динамику, рассказала и. о. заместителя руководителя УФССП России по Иркутской области Алена Карамышева. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Уже удалось взыскать по области 226 млн рублей за пять месяцев с начала года. По городу сумма составила 49 млн рублей. Сюда входит и задолженность перед управляющими компаниями, «Водоканалом» и «Энергосбытом» за предоставленные ресурсы, — заметила судебный пристав.

Со стороны управляющих компаний большая работа проводится по взысканию задолженности потребителей за услуги ЖКХ, сказал эксперт по экономическим вопросам межрегиональной ассоциации СРО «Содружество ЖКХ» Олег Устьянцев. Он отметил, что работа проводится как совместно с «Иркутскэнергосбытом» в части отключения электрической энергии, также и отключения услуг водоотведения, установка заглушек на систему канализования. Кроме того проводятся автообзвоны, при помощи операторов сотовой связи.

Рост тарифов будет меньше, чем инфляционный рост. В частности, подорожание отопления и горячего водоснабжения составит 5%, а электроэнергии 4%. Оплатить услуги по старым тарифам возможно, если показания приборов учета будут переданы в РСО до 27 июня.

Стоит отметить, что с 1 июля ожидается повышение тарифов на услуги ЖКХ в России.

Начальник управления по работе с ЖКХ ООО «Иркутскэнергосбыт» Оксана Придиус заметила, что рост тарифов будет меньше, чем инфляционный рост. В частности, подорожание отопления и горячего водоснабжения составит 5%, а электроэнергии 4%. Она также сообщила, что оплатить услуги по старым тарифам возможно, если показания приборов учета будут переданы в РСО до 27 июня.

«Уровень инфляции за прошлый год составил 5,4% именно, на этот процент были увеличены социальные пенсии. Сейчас идет плановый процесс повышения тарифов. В настоящее время процессы внесения оплаты и начисления разделены между собой. То есть, процесс начисления платы начнется 28 июня, чтобы нам выполнить требования законодательства, и до 1-го числа следующего месяца разместить в информационных системах тот размер платы, который граждане будут обязаны внести. Если граждане передадут свои показания за любые приборы учета, по горячей, холодной воде, по электрической энергии, в период до 27 июня, то начисление за июнь месяц будет произведено по старым тарифам, — заявила Оксана Придиус.

Кроме тарифов на электроэнергию, горячую воду и отопление, с 1 июля также будет проиндексированы тарифы на водоотведение. Рост по эти услугам, как и по другим коммунальным платежам, определяется приказами службы по тарифам Иркутской области. Он определен на уровне 4,9% по холодному водоснабжению и 4,1% по водоотведению.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Алексей Масленников: Рисование песком – это интимный процесс
Силы ВМФ России выпустили крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии
Госдума приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов
Украина и США отказались от полета над РФ из-за поломки самолета
Букмекеры разочаровались в сборной России
Показанное Стоуну видео о ВКС РФ в Сирии подготовили в Генштабе
Кадыров готов устроить встречу Дурова и Жарова в Грозном
Правительство предложило упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Словно на другой планете. Как чилийцы подарили Казани праздник Во время такого матча, как Германия — Чили, состоявшемся при потрясающем нашествии южноамериканских болельщиков, у города не было ни единого шанса предстать нефутбольным
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017 В Москве начал работу международный кинофестиваль, смотрите фоторепортаж с красной дорожки
Недвижимость
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Сделки с жильем защитит нотариус
В Москве 10% арендных квартир непригодны для проживания
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь