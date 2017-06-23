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17:24 (мск), источник: Городской репортер

В Северном микрорайоне Ростова проводят комплексный ремонт дорог

В микрорайоне Северном в Ростове проводятся комплексные работы по ремонту объектов улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На улицах Волкова, Евдокимова, Добровольского, Борко, Бодрой, Стартовой и бульваре Комарова ремонтируют проезжую часть, тротуары, устанавливают новые бортовые камни, красят опоры контактной сети, наносят дорожную разметку.

«Сейчас завершается укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия по улицам Волкова и Добровольского, ранее были выполнены работы по усилению дорожной одежды, а именно устройство слоев из тощего бетона и крупнозернистого асфальтобетонного покрытия в местах со слабым основанием и колейности», — рассказал директор подрядной организации ООО «ДРСУ-ДОН» Олег Кулик.

Кроме того, уже выполнено обустройство подходов к пешеходным переходам и светофорам, установлены пандусы для маломобильных групп населения. Добавим, что устройству выравнивающего слоя по улицам Волкова и Добровольского планируется завершить к 3 июля, затем начнутся работы по укладке верхнего слоя, которые выполнят в течение 7−10 дней.

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