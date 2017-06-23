Счет, пожалуйста! Какие коммунальные услуги подорожают с июля

В июле плата за коммуналку традиционно подрастет. А для должников некоторые расходы на ЖКУ вырастут в разы. К примеру, тариф на подключение к электричеству тех, кому ранее его отключили за долги, поднимется вчетверо.

Как в каменном веке

«Янтарьэнергосбыт» поднял цену на подключение света расплатившимся должникам с 4 до 17,5 тысяч рублей. При этом для отключения достаточно долга в 1227 рублей. Официально в компании объясняют подорожание тем, что старый тариф не соответствует затратам на работы. В них входят выезд бригады со спецтехникой, работа диспетчеров, электромонтеров и для отключения, и для подключения должника. Стоимость услуги не повышали больше пяти лет. Трудно поверить, что все эти годы компания оказывала услугу себе в убыток. Но проверить, насколько обоснованно повышение, некому: в полномочия областной Службы по тарифам это не входит, ФАС тоже этим не занимается.

«Для роста услуги в 4 раза должны быть очень веские основания, — говорит член Совета по реформированию ЖКХ области Сергей Шерстюк. — Будем с ОНФ инициировать проверку. Те, кто не может платить сейчас, залезут в еще большие долги».

В итоге люди просто будут сидеть без света, как в каменном веке, или незаконно подключаться.

И уже активно подключаются. Только за неделю бригады контролеров обнаружили сорванные пломбы на счетчиках у шести самовольно подключившихся должников. Им выставят счета за украденное электричество, исходя из круглосуточной работы всех электроприборов в доме за весь период со дня предыдущего контрольного снятия показаний. Могут еще выписать штраф за незаконное потребление — до 10 тысяч рублей. В результате суммы получаются астрономические. Всего население области задолжало энергетикам более 540 млн рублей. Вероятно, эти огромные цифры и сподвигли ведомство на акцию устрашения. С начала года энергетики отключили 3,4 тысяч жителей с общей суммой долга больше 50 млн рублей.

Новые нормативы

С июля подорожает и сама электроэнергия для жителей Калининградской области, в среднем на 3,4%. Кроме того, в счетах за июнь (придут в июле) оплата электроэнергии на ОДН будет рассчитана по новым нормативам. В результате для одних домов она увеличится почти вдвое, для других уменьшится. Теперь величина этого норматива зависит от наличия насосов подкачки и лифтов: для дома, где есть лифт, он составляет от 2,54 до 2,9, где нет — от 0,77 до 1,13 кВт/ч в месяц на «квадрат» общего имущества. От этажности дома норматив уже не зависит.

Вырастут и другие тарифы. Горячая вода подорожает на 2−7%. К примеру, балтийское АО ГУ «ЖКХ» будет ее продавать за 230,87 руб./м3, МП «Калининградтеплосеть» — за 167,56 руб./м. куб., МУП «Краснознаменсктеплосеть» — за 94,89 руб./м. куб.

Отопление подорожает на 2,7−8%. Самое дорогое тепло в Черняховске — от МУП «Теплоэнергетика»: 3750 руб./Гкал. «Калининградтеплосеть» поднимет цену до 2264,54 руб./Гкал. А вот МУП «Краснознаменсктеплосеть» будет продавать его по 1426 руб./Гкал.

Водоотведение для одних подорожает, для других подешевеет. К примеру, услуга от МКП «ЖКС Багратионовска» вырастет на 62 копейки за «куб» — до 19, куб., а от ООО «Приморский берег» подешевеет с 14,96 до 12,87 руб.

Подробности — на сайте Службы по тарифам.