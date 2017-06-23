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12:34 (мск), источник: Sputnik.by

Минюст: «продовольственных» войн в ЕАЭС быть не должно

Договорная база для ухода от «продовольственных войн» между странами есть — осталось всем ее одинаково трактовать и неукоснительно исполнять.

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Согласно юридическим основам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), продовольственных войн между государствами — участниками интеграции быть не должно, заявил в интервью Sputnik министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.

Последнее время продолжаются «продуктовые войны» между Беларусью и Россией — Россельхознадзор периодически запрещает продукцию того или иного сельскохозяйственного предприятия республики. Чаще всего под санкции в РФ попадают белорусские молочные заводы.

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Впрочем, подобных ситуаций с юридической точки зрения быть не должно — как напомнил Слижевский, Евразийский экономический союз создавался как углубленная форма экономического сотрудничества.

«Предполагалось, что в рамках Союза будет обеспечено беспрепятственное движение товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Поэтому с точки зрения противоречия так называемых “продовольственных войн” принципам создания Союза с 2014 года ничего не изменилось — таких ситуаций в рамках ЕАЭС быть не должно», — рассказал министр юстиции.

Так, существует норма, подразумевающая согласованную политику в части применения санитарных и иных мер. Документы по вопросам применения подобных мер приняты в ЕАЭС, а некоторые из них — обязательны.

«В настоящее время вопрос заключается в необходимости формирования единообразного понимания и неукоснительного применения принятых правил компетентными ведомствами всех стран — членов ЕАЭС», — отметил Слижевский.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с идеей завести уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствия в допуске белорусских товаров на российский рынок. Также глава Беларуси пояснял свое видение на причину «продуктовых войн» между странами.

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