Минюст: «продовольственных» войн в ЕАЭС быть не должно

Последнее время продолжаются «продуктовые войны» между Беларусью и Россией — Россельхознадзор периодически запрещает продукцию того или иного сельскохозяйственного предприятия республики. Чаще всего под санкции в РФ попадают белорусские молочные заводы.

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Согласно юридическим основам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), продовольственных войн между государствами — участниками интеграции быть не должно, заявил в интервью Sputnik министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.

РФ ограничила поставки молочки еще с двух заводов Беларуси

Впрочем, подобных ситуаций с юридической точки зрения быть не должно — как напомнил Слижевский, Евразийский экономический союз создавался как углубленная форма экономического сотрудничества.

«Предполагалось, что в рамках Союза будет обеспечено беспрепятственное движение товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Поэтому с точки зрения противоречия так называемых “продовольственных войн” принципам создания Союза с 2014 года ничего не изменилось — таких ситуаций в рамках ЕАЭС быть не должно», — рассказал министр юстиции.

Так, существует норма, подразумевающая согласованную политику в части применения санитарных и иных мер. Документы по вопросам применения подобных мер приняты в ЕАЭС, а некоторые из них — обязательны.

«В настоящее время вопрос заключается в необходимости формирования единообразного понимания и неукоснительного применения принятых правил компетентными ведомствами всех стран — членов ЕАЭС», — отметил Слижевский.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с идеей завести уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствия в допуске белорусских товаров на российский рынок. Также глава Беларуси пояснял свое видение на причину «продуктовых войн» между странами.