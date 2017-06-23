В Новосибирской области выросла средняя зарплата, об этом сообщает Новосибирскстат.

В целом по СФО уровень средней зарплаты составляет 31,6 тысяч рублей (рост на 449 рублей). В Новосибирской области уровень средней зарплаты составляет 31621 рублей (рост на 278 рублей).

«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Республике Хакасия, Забайкальском крае и Новосибирской области, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — добавили статистики.