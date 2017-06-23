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12:44 (мск), источник: Tengrinews

Тенге начал укрепляться

Курс нацвалюты составил 326,76 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

По итогам предыдущей утренней сессии 23 июня стоимость одного доллара составляла 332,33 тенге. Первая сделка дневных торгов 23 июня прошла по цене 327,2 тенге. Минимальная стоимость составила 325,87. Максимальная цена достигла 327,39 тенге. Объем торгов достиг 107,9 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 326,1−326,9 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.12 по времени Астаны составила 45,4 доллара за баррель.

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