На Кубани передумали вводить соцнорму потребления электричества

Краснодар. 23 июня — Новая Кубань. На федеральном уровне было принято решение о введении нормы потребления электричества на каждого человека, проживающего в жилом помещении. Регионам предоставили право самим решать, когда вводить закон в действие.

На каждого прописанного жильца отводится 250 киловатт в месяц. За перерасход придется доплачивать.

Такая система оплаты коммунальных услуг должна была начать действовать на Кубани 1 июля. Однако местные власти решили перенести срок.

Связано это с тем, что созданная в регионе база плательщиков несовершенна. Специалисты дорабатывают информационное наполнение по части прописки, льгот и т. д. Жители Кубани продолжают собирать необходимые документы.

В департаменте цен и тарифов Краснодарского края сообщили, что возникли трудности социального характера.

Поэтому осуществлять расчёты в соответствии с соцнормой пока невозможно.