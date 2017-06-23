Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Корвет ВМФ РФ "Совершенный" сбил крылатую ракету
Пляж в России, получивший награду как один из самых чистых в мире
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Дана Борисова рассказала, как стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
15:51 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани передумали вводить соцнорму потребления электричества

Вступление закона в силу перенесли на 2019 год.

Краснодар. 23 июня — Новая Кубань. На федеральном уровне было принято решение о введении нормы потребления электричества на каждого человека, проживающего в жилом помещении. Регионам предоставили право самим решать, когда вводить закон в действие.

На каждого прописанного жильца отводится 250 киловатт в месяц. За перерасход придется доплачивать.

Такая система оплаты коммунальных услуг должна была начать действовать на Кубани 1 июля. Однако местные власти решили перенести срок.

Связано это с тем, что созданная в регионе база плательщиков несовершенна. Специалисты дорабатывают информационное наполнение по части прописки, льгот и т. д. Жители Кубани продолжают собирать необходимые документы.

В департаменте цен и тарифов Краснодарского края сообщили, что возникли трудности социального характера.

Поэтому осуществлять расчёты в соответствии с соцнормой пока невозможно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кубань признана самым спортивным регионом России
Путин поручил найти деньги на расселение жителей вагон-городков
Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Иностранцы: И где эти страшные русские хулиганы?
«Выпускной 2017» в «ВКонтакте» посмотрели 2 миллиона человек
Washington Post: Обама готовил «кибербомбу» против России
Правительство предложило упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь