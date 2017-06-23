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15:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

Реальные доходы волгоградцев за год упали почти на 15%

Реальные денежные доходы жителей Волгоградской области снизились на 14,7%, а номинальные — увеличились на 6,4% в 2016 году.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, номинальные денежные доходы, полученные населением региона в январе — апреле 2017 года составили 193,7 миллиарда рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 2,7%. Средний размер зарплаты в регионе в настоящее время, по данным Волгоградстата, достигает 27 508 рублей.

Добавим, что стоимость потребительской корзины в Волгоградской области достигает 13 339 рублей.

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