Реальные доходы волгоградцев за год упали почти на 15%

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, номинальные денежные доходы, полученные населением региона в январе — апреле 2017 года составили 193,7 миллиарда рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 2,7%. Средний размер зарплаты в регионе в настоящее время, по данным Волгоградстата, достигает 27 508 рублей.

Добавим, что стоимость потребительской корзины в Волгоградской области достигает 13 339 рублей.