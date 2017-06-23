«Янтарьэнергосбыт» собирается отключать свет в подъездах домов, чьи УК не платят по счетам

На сегодняшний день управляющие компании региона должны энергопоставщику 473 млн рублей. С начала года долг вырос на 7%.

«Чаще всего собранные с населения деньги сознательно не перечисляются энергопоставщику, а направляются на иные цели», — говорят в «Янтарьэнергосбыте».

Самые крупные должники в регионе — это ООО «Управляющая компания “Управдом”» с суммой долга 13 млн рублей, «Управляющая компания Ленинградского района» — 5,5 млн рублей. Закрывает тройку «лидеров» УК «Новый Калининград», чей долг составляет 2,7 млн рублей.

На востоке региона среди основных неплательщиков отмечены следующие организации: ООО «Жилкомсервис» города Немана с долгом 12,3 млн рублей, управляющие компании города Советска ООО «Управдом» и МУП «Жилсервис» — 6,3 млн и 6,2 млн рублей соответственно. Затем в антирейтинге располагается жилищная организация Славского района МУП «Коммунальник», недоплатившая «Янтарьэнергосбыту» 1 млн рублей.

На западе области за энергоресурс поставщику должны организации: МУП «Управляющая компания ЖКХ города Светлогорска» — 2,9 млн рублей, ООО «ЖЭУ» накопило долг в размере 1,2 млн рублей, управляющая компания «Развитие» — 485 тысяч рублей.

Напомним, восстановить электроснабжение калининградским должникам теперь стоит 17,5 тыс. рублей. Это касается владельцев индивидуальных жилых помещений.