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13:44 (мск), источник: Forbes.kz

Евро в Казахстане подорожал за неделю на 9 тенге

В пятницу, 23 июня, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.

Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

  • средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 326,76 тенге за доллар США при объеме торгов 107 900 тыс. долларов США;
  • по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 366,00 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;
  • по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4866 тенге за рубль при объеме торгов 17 000 тыс. рублей;
  • по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 47,7800 тенге за юань при объеме торгов 200 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 326,88 тенге за доллар (-0,75 тенге), суммарный объем торгов — 146 200 тыс. USD (-118 400 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

  • по USDKZT0001 средневзвешенная доходность составила +9,0000% годовых при объеме торгов 37 200 тыс. USD;
  • по USDKZT0002 средневзвешенная доходность составила +9,0000% годовых при объеме торгов 1 564 200 тыс. USD;
  • по EURKZT0001 и EURKZT0002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.

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Евро в Казахстане подорожал за неделю на 9 тенге
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