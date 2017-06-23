Владимир Путин дал старт «Турецкому потоку»
Президент России Владимир Путин прилетел на самое большое строительное судно в мире — трубоукладчик Pioneering spirit. Вертолет главы государства приземлился прямо на платформу.
Президент России Владимир Путин прилетел на самое большое строительное судно в мире — трубоукладчик Pioneering spirit. Вертолет главы государства приземлился прямо на платформу.
Президента встретили капитан Фред Регтоп, руководитель компании Allseas Эдвард Хеерема и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
В море у берега Анапы с борта судна Владимир Путин наблюдал за историческим процессом: стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». «Давайте вперед!» — скомандовал он после доклада Миллера в капитанской рубке.
Pioneering spirit — крупнейшее строительное судно в мире, оно занимается глубоководной частью «Турецкого потока», которая начинается в 40 км от Анапы. В день может монтировать от 3,5 до 5 километров газопровода. Оно способно единовременно принять 27 тысяч тонн труб и работать автономно
Качки не чувствуется даже в шторм. А сварка полностью автоматизирована: работают шесть станций, и скорость сварки шва — 10 минут. Вручную было бы больше суток непрерывного труда — 28 часов.
Общая протяженность «Турецкого потока» составит 937 километров. Он будет поставлять «голубое топливо» не только в Турцию, но и на юг и