Мэр Казани: Строительство новой насосной станции никак не отразится на коммунальных платежах

По его словам, строители выполняют поставленные перед ними задачи четко, так что есть все основания полагать, что в конце этого года первая очередь объекта будет сдана.

Напомним, строительство новой канализационной насосной станции возле речного техникума было начато в октябре 2016 года. Первый этап проекта -строительство самой КНС с монтажом технологического оборудования, подводящих самотечных коллекторов, напорных самотечных коллекторов до камеры переключения, трансформаторной подстанции, сетей электроснабжения. На втором этапе будет построен новый напорный коллектор диаметром 1400 мм производительностью до 20 тыс. кубометров стоков в час. От КНС «Заречная» стоки будут поступать на очистные сооружения.

В настоящее время тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) прокладывает под землей (от речного техникума до берега Казанки) трубопроводы, впоследствии их соединят с существующими сетями канализации.

Действующий напорный коллектор не справляется с нагрузкой, работающая с 1973 года КНС «Верхняя» не способна перекачивать требуемые объемы канализационных стоков, что стало причиной неприятного запаха, особенно беспокоящего жителей близлежащих домов.

«Уже сегодня, по оценкам “Водоканала”, в пиковые моменты здесь проходит до 14 тысяч кубометров стоков. Когда запустят новую станцию, эта проблема будет решена», — выразил уверенность первый заместитель руководителя исполнительного комитета Казани по градостроительной политике Азат Нигматзянов.

Как подчеркнул Ильсур Метшин, при строительстве используются передовые технологии, лучший опыт российских уже введенных в эксплуатацию насосных станций.

«Все отвечает самым высоким экологическим требованиям, никаких запахов, которые были раньше, не будет. Сегодня тот повод, когда мы можем смело похвалить строителей. Они набрали хороший темп. Все есть для того, чтобы в конце года мы этот объект сдали. Город ждут серьезные улучшения в канализовании, которые позволят нам построить 6,5 млн кв. м жилья в Заречье и уверенно смотреть в будущее», — пообещал мэр Казани.