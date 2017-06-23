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15:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Предприниматель из Иркутска пожаловался бизнес-омбудсмену на пропажу киоска

Торговый объект изъяли ночью.

Представитель малого бизнеса обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей региона с заявлением о пропаже киоска в Иркутске. Как позже выяснилось, нестационарный торговый объект был изъят ночью. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу аппарата бизнес-омбудсмена.

7 июня на площадке уполномоченного состоялся круглый стол, посвященный вопросам работы нестационарных торговых объектов. Тогда предприниматель получил разрешение у муниципальных служащих продолжать свою деятельность до конца лета.

«Однако 13 июня предприниматель обратился в аппарат уполномоченного с сообщением о пропаже павильона. При этом в комитете экономики городской администрации сотрудникам аппарата сообщили, что в «графике демонтажа павильона нет», — отметили в пресс-службе.

На схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутска обозначено место под торговую точку, совпадающее по площади с пропавшим павильоном. Однако в городской администрации утверждают, что на схеме обозначен не этот объект. Подтверждающих этот факт документов предоставлено не было. С помощью полиции торговый объект удалось разыскать.

Между тем процедура изъятия объекта была проведена с явными нарушениями — павильон увезли ночью и без участия должностных лиц, собственник не получал предварительного уведомления.

Сотрудники аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области намерены обратиться в Следственный комитет и прокуратуру, поднять вопрос о возбуждении уголовного дела.

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