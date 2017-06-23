С 1 июля в Башкирии вырастут тарифы на тепло

С 1 июля в Башкирии увеличится плата на отопление и горячую воду, поставляемые ООО «БашРТС». Новую цену установят на год, а с 1 июля 2018 года нас ждет очередное подорожание, соответствующее постановление Госкомитета Башкирии по трафам уже принято. В этом году по Башкирии плата в среднем повысится на 4%.

Дороже всего отопление обойдется в Уфе, Сибае, Нефтекамске, Агидели, в Благовещенском и Ишимбайском районах — 1978,32 рублей за 1 гигакалорию. Чуть дешевле заплатят Салават — 1629,21 рублей и Стерлитамак — 1628,46 рублей.