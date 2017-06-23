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19:04 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Число камер наблюдения в Петербурге выросло до 20 тысяч

Поводом для увеличения систем контроля стал Кубок конфедераций.

Источник: РИА "Новости"

В преддверии Кубка конфедераций в Петербурге активизирована работа по созданию сети камер наблюдения, — рассказал сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Александр Говорунов.

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— Например, в Петроградском районе в этом году установлено 620 таких камер, а до этого было 500, — пояснил чиновник. — Непосредственно на Крестовском острове мы установили 150 дополнительных устройств наблюдения. В целом, в 2017 году в Петербурге появилось более 1 тысячи таких камер. А общее их число приблизилось к 20 тысячам.

Он добавил, что в настоящий момент оперативная обстановка в Петербурге характеризуется как спокойная и контролируемая. По сравнению с первым полугодием 2016 года общее число преступлений снизилось на 21%. На 30% уменьшилось количество преступлений, совершенных в общедоступных местах. На четверть сократилось количество преступлений на улицах города.

Накануне проведения Кубка начал работу единый центр аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», где под одной крышей объединены центр обработки выходов системы 112, центр управления кризисными ситуациями МЧС и другие службы.

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