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16:45 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

9 млрд рублей получит Нижегородская область на ремонт дорог

Средства буду выделены из федерального бюджета.

9 млрд рублей получит Нижегородская область из федерального бюджета на ремонт городских и региональных дорог, сообщает пресс-служба правительства региона.

Около сотни дорог в этом году будут отремонтированы в регионе, в том числе за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Работы активно ведутся не только в Нижнем Новгороде, но и на всех основных магистралях — Кировском, Касимовском, Чувашском направлениях.

До 2025 года Нижегородская область получит 9 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог, при этом также будет финансирование из областного и муниципального бюджетов.

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