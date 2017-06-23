9 млрд рублей получит Нижегородская область на ремонт дорог

9 млрд рублей получит Нижегородская область из федерального бюджета на ремонт городских и региональных дорог, сообщает пресс-служба правительства региона.

Около сотни дорог в этом году будут отремонтированы в регионе, в том числе за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Работы активно ведутся не только в Нижнем Новгороде, но и на всех основных магистралях — Кировском, Касимовском, Чувашском направлениях.

До 2025 года Нижегородская область получит 9 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог, при этом также будет финансирование из областного и муниципального бюджетов.