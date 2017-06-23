Объем инвестиций в СЭЗ Крыма превысил 100 млрд рублей
186 субъектов хозяйственной деятельности получили статус участника СЭЗ за пять месяцев 2017 года.
186 субъектов хозяйственной деятельности получили статус участника СЭЗ за пять месяцев 2017 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня./ТАСС/. Объем заявленных инвестиций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму превысил 100 млрд рублей, сообщил в пятницу на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.
«Количество участников свободной экономической зоны Крыма достигло 923. Объем заявленных инвестиций в рамках СЭЗ превысил 100 млрд (рублей). При этом 186 субъектов хозяйственной деятельности получили статус участника СЭЗ за 5 месяцев текущего года», — отметил он.
Уже начата реализация 164 проектов с общим объемом инвестиций около 205 млрд рублей. Запланировано создание порядка 18 тыс. рабочих мест. «Замечу, что 33 соглашения на сумму 75 млрд рублей заключены в этом году», — подчеркнул Аксенов.
«Тенденции в целом позитивные. <…> Но, конечно, цифры не должны заслонять от нас реальную жизнь. Проблем в Крыму очень много. Мы адекватно воспринимаем критику, видим наши недоработки, проводим работу над ошибками», — отметил Аксенов.
Ранее министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявлял, что на начало июня 2017 года в СЭЗ республики насчитывалось составляло 900 участников.
О СЭЗ
СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на 10 лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов.
Одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, «материковые» инвесторы становятся местными.