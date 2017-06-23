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16:10 (мск), источник: Югополис

Мэр Краснодара готов судиться с застройщиками, оккупировавшими Рождественскую набережную

Об этом Евгений Первышов заявил в ходе экстренного совещания по вопросу выделения земли в Юбилейном микрорайоне под застройку.

Источник: Югополис

Ранее стало известно о том, что ООО «Атаман» добилось в краевом Арбитражном суде продления договора аренды участка Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Но это решение категорически не устраивает краснодарского мэра. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его помощник Владимир Вербицкий, присутствовавший на совещании.

Речь идет о двух участках за металлическим забором на Платановом бульваре, которые не просто убивают вид на Кубань, а являются одним из главных раздражителей для жителей района и символом неконтролируемой застройки последних лет.

— Позиция главы города остается прежней. Берег реки Кубань должен развиваться только в направлении благоустройства. Здесь будет набережная и зеленая зона, — прокомментировал Вербицкий.

— Есть четкая стратегия развития этой территории, и выстроить здесь очередной многоквартирный дом или офисное здание я не дам. Решение Арбитражного суда будет оспариваться. Сейчас готовим все необходимые документы. Берег реки Кубань должен принадлежать жителям города, стать центром притяжения, основной прогулочной зоной, самым узнаваемым местом Краснодара, местом, которым бы мы гордились, — заявил Евгений Первышов.

Напомним, ранее Евгений Первышов на конференции РСПП, которая была посвящена вопросам развития строительной отрасли, напомнил застройщикам, что ни одного разрешения на строительство в Юбилейном и на Гидрострое не даст.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что Евгений Первышов признал нарушения при выдаче разрешения на строительство в Краснодаре ТЦ «Сказка»..

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