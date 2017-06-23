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16:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Капремонт участка федеральной трассы «Вилюй» в Приангарье проведут за 427 млн рублей

Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства» объявило конкурс на капитальный ремонт участка трассы «Вилюй» в Приангарье. На проведение работ потратят 427,3 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок, сообщает ИА IrkutskMedia.

Окончание строительных работ на трассе «Вилюй» — 3 сентября 2018 года.

«Работы должны быть выполнены согласно строительным нормам и правилам, условиям государственного контракта, без недостатков и дефектов, с использованием материалов соответствующим ГОСТам», — говорится в документах закупки.

Подрядчик должен дать гарантию качества дорожного полотна на восемь лет.

Аукцион планируется провести 14 июля.

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