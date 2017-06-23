Капремонт участка федеральной трассы «Вилюй» в Приангарье проведут за 427 млн рублей
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
ФКУ «Управление автомобильной магистрали
Окончание строительных работ на трассе «Вилюй» — 3 сентября 2018 года.
«Работы должны быть выполнены согласно строительным нормам и правилам, условиям государственного контракта, без недостатков и дефектов, с использованием материалов соответствующим ГОСТам», — говорится в документах закупки.
Подрядчик должен дать гарантию качества дорожного полотна на восемь лет.
Аукцион планируется провести 14 июля.