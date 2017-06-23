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16:56 (мск), источник: Калининград.Ru

Строительство Восточной эстакады в Калининграде отстаёт от графика

Строительство Восточной эстакады в Калининграде отстаёт от графика. Об этом стало известно во время совещания под руководством замполпреда в СЗФО Михаила Ведерникова.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, задержка возникла из-за сбоев в поставке металла. «Согласно договору компания “ТСМост” должна была доставить металлоконструкции ещё в мае, однако с обязательствами не справилась. Сложившуюся ситуацию Михаил Ведерников обещал обсудить со своими коллегами из Уральского федерального округа», — отметили в правительстве.

Строительством первого этапа Восточной эстакады занимается компания «ВАД», стоимость контракта — 5,16 млрд рублей. В 2017 году подрядчик должен возвести путепровод на Московском проспекте, мост через Преголю, подъезд к эстакаде, а также сам мостовой переход.

Параллельно ведутся работы от путепровода на Московском проспекте до перехватывающей парковки в районе улицы Суздальской. Стоимость контракта — более 588 млн рублей, срок — до 25 декабря 2017 года.

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