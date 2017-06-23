Строительство Восточной эстакады в Калининграде отстаёт от графика
Строительство Восточной эстакады в Калининграде отстаёт от графика. Об этом стало известно во время совещания под руководством замполпреда в СЗФО Михаила Ведерникова.
Строительство Восточной эстакады в Калининграде отстаёт от графика. Об этом стало известно во время совещания под руководством замполпреда в СЗФО Михаила Ведерникова.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Строительством первого этапа Восточной эстакады занимается компания «ВАД», стоимость контракта — 5,16 млрд рублей. В 2017 году подрядчик должен возвести путепровод на Московском проспекте, мост через Преголю, подъезд к эстакаде, а также сам мостовой переход.
Параллельно ведутся работы от путепровода на Московском проспекте до перехватывающей парковки в районе улицы Суздальской. Стоимость контракта — более 588 млн рублей, срок — до 25 декабря 2017 года.