Строительство Восточной эстакады в Калининграде отстаёт от графика

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, задержка возникла из-за сбоев в поставке металла. «Согласно договору компания “ТСМост” должна была доставить металлоконструкции ещё в мае, однако с обязательствами не справилась. Сложившуюся ситуацию Михаил Ведерников обещал обсудить со своими коллегами из Уральского федерального округа», — отметили в правительстве.

Строительством первого этапа Восточной эстакады занимается компания «ВАД», стоимость контракта — 5,16 млрд рублей. В 2017 году подрядчик должен возвести путепровод на Московском проспекте, мост через Преголю, подъезд к эстакаде, а также сам мостовой переход.

Параллельно ведутся работы от путепровода на Московском проспекте до перехватывающей парковки в районе улицы Суздальской. Стоимость контракта — более 588 млн рублей, срок — до 25 декабря 2017 года.