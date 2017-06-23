Нацбанк решил ликвидировать «Диамантбанк»

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО «Диамантбанк», сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 22 июня 2017 № 394-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества «Диамантбанк», — говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» ПАО «Диамантбанк» было отнесено к категории неплатежеспособных 24 апреля.

Ранее Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать «Платинум Банк».