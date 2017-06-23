«ИрАэро» оштрафовали на 50 тысяч рублей за восьмичасовую задержку рейса из Новосибирска
Авиакомпания нарушила условия лицензионного соглашения.
Авиакомпания нарушила условия лицензионного соглашения.
Мировой суд привлек авиакомпанию «ИрАэро» к административной ответственности за задержку рейса из Новосибирска на восемь часов и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Прокуратура выявила нарушения лицензионных требований. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«По данным
Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».