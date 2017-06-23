«ИрАэро» оштрафовали на 50 тысяч рублей за восьмичасовую задержку рейса из Новосибирска

Мировой суд привлек авиакомпанию «ИрАэро» к административной ответственности за задержку рейса из Новосибирска на восемь часов и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Прокуратура выявила нарушения лицензионных требований. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По данным Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры, 12 апреля авиакомпания необоснованно задержала на восемь часов регулярный пассажирский рейс Новосибирск — Улан-Удэ — Хабаровск», — говорится в сообщении.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».