Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Корвет ВМФ РФ "Совершенный" сбил крылатую ракету
Конец карьеры: какого актера не брали в кино из-за красоты
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Разрушительный град изрешетил машины в Хакасии (фото и видео)
Kia Rio: официальные фото новой модели
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
17:08 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров ознакомился с проектами благоустройства, реализуемыми в Алексеевском районе

В ходе инспекционной поездки в Алексеевский район глава региона проверил работу местных властей по созданию комфортной для проживания среды. Средства на благоустройство ряда объектов выделялись из областного и муниципального бюджетов.

После осмотра строящегося завода по глубокой переработке кукурузы губернатор отправился в Яминское сельское поселение. Здесь приводить в порядок территорию начали еще в 2014 году. Первый проект инициативные селяне назвали так: «Пусть цветет наш парк мечты».

Поддержка пришла из регионального центра: идея получила признание на областном конкурсе, предоставлявшем гранты на благоустройство. На эти и свои средства ТОСовцы в течение последующих лет проводили работы по созданию парка: высадили более 300 лиственных деревьев, 20 можжевельников, 30 туй, 150 кустовых роз, засеяли 300 квадратных метров газона. В центре парка были смонтированы фонтан и сцена для выступлений творческих коллективов. Обновилась и центральная площадь: здесь выложили брусчатку, оборудовали родник с питьевой водой. Рядом установили для маленьких жителей поселка игровую и спортивную площадки. В текущем году активисты задумали строительство небольшой часовни и монтаж еще одного детского игрового комплекса.

Работа по благоустройству идет и в районном центре. В станице Алексеевской главе региона представили реконструированные объекты. За последние три года здесь обновили систему уличного освещения и пешеходно-тротуарную сеть, установили скульптуры. Средства регионального гранта, на который район претендовал в 2015 году, позволили реализовать проект реконструкции многофункционального стадиона: спортивный объект стал доступен представителям разных поколений.

Сейчас в станице реализуется новый проект на сумму 12 миллионов рублей: реконструируется парк и строится площадка с уличными тренажерами.

Читайте также
В Волгограде обсудили благоустройство городской среды

— Мы создаем дополнительные центры притяжения, ядра вокруг которых начинает собираться все остальное. Здесь абсолютно продуманное, правильное решение, средства, которые были направлены в виде грантов, используются по назначению. Мы приходим к тому, что надо всё централизовать, а потом уже развивать, идти дальше. В благоустройстве Алексеевский район является лидером, — отметил губернатор во время своей инспекционной поездки.

На территории региона с 2014 года в 36 муниципалитетах были реализованы 43 проекта благоустройства. В 2017 году целевые средства — 270 млн рублей — направлены на обновление центральных усадеб 90 сельских поселений, выигравших трехмиллионные гранты. В региональной столице в прошлом году стартовала поддержанная на федеральном уровне программа «Наш двор — наш дом»: в 58 волгоградских дворах произведена замена асфальтового покрытия, в 67 — установка детских площадок. На дальнейшее обновление дворовых территорий в Волгограде (41 двор и 2 общественного пространства) выделят 448 миллионов рублей.

Продолжится благоустройство и в городах Волгоградской области. Фролово потратит на приведение в порядок дворов и знаковых мест 16,6 млн региональных средств, почти 28 млн на эти цели получит Михайловка. По 10 млн выделено Волжскому и Камышину, а 13,4 млн — Урюпинску. Обустраивать места массового отдыха жителей будут также Жирновск, Серафимович и Палласовка: из федерального и областного бюджетов им направят по 7,4 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Путин поручил найти деньги на расселение жителей вагон-городков
Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Иностранцы: И где эти страшные русские хулиганы?
«Выпускной 2017» в «ВКонтакте» посмотрели 2 миллиона человек
Washington Post: Обама готовил «кибербомбу» против России
Правительство предложило упростить подачу заявления в ЗАГС
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Москву озеленят по вертикали
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь