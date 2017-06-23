Андрей Бочаров ознакомился с проектами благоустройства, реализуемыми в Алексеевском районе

После осмотра строящегося завода по глубокой переработке кукурузы губернатор отправился в Яминское сельское поселение. Здесь приводить в порядок территорию начали еще в 2014 году. Первый проект инициативные селяне назвали так: «Пусть цветет наш парк мечты».
Поддержка пришла из регионального центра: идея получила признание на областном конкурсе, предоставлявшем гранты на благоустройство. На эти и свои средства ТОСовцы в течение последующих лет проводили работы по созданию парка: высадили более 300 лиственных деревьев, 20 можжевельников, 30 туй, 150 кустовых роз, засеяли 300 квадратных метров газона. В центре парка были смонтированы фонтан и сцена для выступлений творческих коллективов. Обновилась и центральная площадь: здесь выложили брусчатку, оборудовали родник с питьевой водой. Рядом установили для маленьких жителей поселка игровую и спортивную площадки. В текущем году активисты задумали строительство небольшой часовни и монтаж еще одного детского игрового комплекса.
Работа по благоустройству идет и в районном центре. В станице Алексеевской главе региона представили реконструированные объекты. За последние три года здесь обновили систему уличного освещения и пешеходно-тротуарную сеть, установили скульптуры. Средства регионального гранта, на который район претендовал в 2015 году, позволили реализовать проект реконструкции многофункционального стадиона: спортивный объект стал доступен представителям разных поколений.
Сейчас в станице реализуется новый проект на сумму 12 миллионов рублей: реконструируется парк и строится площадка с уличными тренажерами.
— Мы создаем дополнительные центры притяжения, ядра вокруг которых начинает собираться все остальное. Здесь абсолютно продуманное, правильное решение, средства, которые были направлены в виде грантов, используются по назначению. Мы приходим к тому, что надо всё централизовать, а потом уже развивать, идти дальше. В благоустройстве Алексеевский район является лидером, — отметил губернатор во время своей инспекционной поездки.
На территории региона с 2014 года в 36 муниципалитетах были реализованы 43 проекта благоустройства. В 2017 году целевые средства — 270 млн рублей — направлены на обновление центральных усадеб 90 сельских поселений, выигравших трехмиллионные гранты. В региональной столице в прошлом году стартовала поддержанная на федеральном уровне программа «Наш двор — наш дом»: в 58 волгоградских дворах произведена замена асфальтового покрытия, в 67 — установка детских площадок. На дальнейшее обновление дворовых территорий в Волгограде (41 двор и 2 общественного пространства) выделят 448 миллионов рублей.
Продолжится благоустройство и в городах Волгоградской области. Фролово потратит на приведение в порядок дворов и знаковых мест 16,6 млн региональных средств, почти 28 млн на эти цели получит Михайловка. По 10 млн выделено Волжскому и Камышину, а 13,4 млн — Урюпинску. Обустраивать места массового отдыха жителей будут также Жирновск, Серафимович и Палласовка: из федерального и областного бюджетов им направят по 7,4 млн рублей.