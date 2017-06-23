Андрей Бочаров ознакомился с проектами благоустройства, реализуемыми в Алексеевском районе

После осмотра строящегося завода по глубокой переработке кукурузы губернатор отправился в Яминское сельское поселение. Здесь приводить в порядок территорию начали еще в 2014 году. Первый проект инициативные селяне назвали так: «Пусть цветет наш парк мечты».

Поддержка пришла из регионального центра: идея получила признание на областном конкурсе, предоставлявшем гранты на благоустройство. На эти и свои средства ТОСовцы в течение последующих лет проводили работы по созданию парка: высадили более 300 лиственных деревьев, 20 можжевельников, 30 туй, 150 кустовых роз, засеяли 300 квадратных метров газона. В центре парка были смонтированы фонтан и сцена для выступлений творческих коллективов. Обновилась и центральная площадь: здесь выложили брусчатку, оборудовали родник с питьевой водой. Рядом установили для маленьких жителей поселка игровую и спортивную площадки. В текущем году активисты задумали строительство небольшой часовни и монтаж еще одного детского игрового комплекса.

Работа по благоустройству идет и в районном центре. В станице Алексеевской главе региона представили реконструированные объекты. За последние три года здесь обновили систему уличного освещения и пешеходно-тротуарную сеть, установили скульптуры. Средства регионального гранта, на который район претендовал в 2015 году, позволили реализовать проект реконструкции многофункционального стадиона: спортивный объект стал доступен представителям разных поколений.

Сейчас в станице реализуется новый проект на сумму 12 миллионов рублей: реконструируется парк и строится площадка с уличными тренажерами.