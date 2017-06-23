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16:56 (мск), источник: Интерфакс

Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в ряде регионов пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой. Предполагается, что эксперимент будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Источник: РИА "Новости"

Взносы будут платить приезжие из других регионов, остановившиеся более чем на сутки, в гостинице или ином «объекте размещения». Операторами курортного сбора станут гостиницы и отели, а также индивидуальные предприниматели и физические лица, оказывающие услуги по размещению. Каждый регион сам должен будет обеспечивать расходные обязательства, возникающие в связи с проведением эксперимента. Региональные власти также устанавливают размер курортного сбора (не более 100 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице), порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет. Уплата сбора, согласно документу, осуществляется в гостинице.

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«Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитываются исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5% ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, авторы документа предполагают, что дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд рублей, в Крыму — 16,4 млрд рублей. Туроператоры выступают против введения сбора, так как, по их мнению, это может привести к оттоку туристов из гостиниц и санаториев из-за роста цен. Кроме того, расходы на администрирование сбора могут превысить доходы от него.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта отметил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо обсудить вопрос о направлении части сбора муниципалитетам.

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«Есть предложение ввести прямую норму, допустим, не менее 50% или 70%, а есть предложение все 100% зачислять в муниципалитеты. Что касается сбора, он должен быть не просто адресным, он для всех должен быть понятен как источник, который необходим курортной территории, которая принимает на себя вся тяготы замечательного отдыха», — сказал он.

В обсуждении законопроекта приняли участие представители руководства курортных городов, на территории которых предполагается ввести курортный сбор. В частности, введение сбора поддержал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Комментарии
21
Краб на галерах
- Земля моя?
- Твоя?
- Хозяин Я?
- Ты.
- А ты налоги не платишь!
- Как же?! Вот. За землю. За воду.
- Хм... А за снег?
- И за снег на той неделе уплачено.
- Это под новый год? Так то за прошлогодний снег. А за этот?
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Александр Иванов
"он для всех должен быть понятен как источник, который необходим курортной территории, которая принимает на себя вся тяготы замечательного отдыха" а ничего что люди и так едут на курорт тратить свои деньги где цены кстати и так выше из за того что это курорт. Мда маразм крепчал. В этом году в крыму спад тур потока на 30% , в следующем будет 50% . Из за вашей непомерной жадности господа чиновники.
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Александр Ольшанов
сами рубят сук на котором сидят, хотя бы мозги у этих "друзей", думал, остались, очень ошибался, с мозгами туда не берут, доиграются.
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