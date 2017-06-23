Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе

Взносы будут платить приезжие из других регионов, остановившиеся более чем на сутки, в гостинице или ином «объекте размещения». Операторами курортного сбора станут гостиницы и отели, а также индивидуальные предприниматели и физические лица, оказывающие услуги по размещению. Каждый регион сам должен будет обеспечивать расходные обязательства, возникающие в связи с проведением эксперимента. Региональные власти также устанавливают размер курортного сбора (не более 100 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице), порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет. Уплата сбора, согласно документу, осуществляется в гостинице.
«Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитываются исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5% ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Таким образом, авторы документа предполагают, что дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд рублей, в Крыму — 16,4 млрд рублей. Туроператоры выступают против введения сбора, так как, по их мнению, это может привести к оттоку туристов из гостиниц и санаториев из-за роста цен. Кроме того, расходы на администрирование сбора могут превысить доходы от него.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта отметил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо обсудить вопрос о направлении части сбора муниципалитетам.
«Есть предложение ввести прямую норму, допустим, не менее 50% или 70%, а есть предложение все 100% зачислять в муниципалитеты. Что касается сбора, он должен быть не просто адресным, он для всех должен быть понятен как источник, который необходим курортной территории, которая принимает на себя вся тяготы замечательного отдыха», — сказал он.
В обсуждении законопроекта приняли участие представители руководства курортных городов, на территории которых предполагается ввести курортный сбор. В частности, введение сбора поддержал мэр Сочи Анатолий Пахомов.
- Твоя?
- Хозяин Я?
- Ты.
- А ты налоги не платишь!
- Как же?! Вот. За землю. За воду.
- Хм... А за снег?
- И за снег на той неделе уплачено.
- Это под новый год? Так то за прошлогодний снег. А за этот?